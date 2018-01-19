Чемпионка ОИ Сень: ФГР должна возложить ответственность на врача команды

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Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень прокомментировала решение Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) лишить молодёжную команду серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года.

«Наша федерация должна возложить ответственность на врача команды. В первую очередь нужно спрашивать с врача и только во вторую — с девочек», — приводит слова Сень «Р-Спорт».

Она отметила, что необходимо провести работу по антидопингу, начиная с юниорской сборной и заканчивая первой командой, чтобы подобное не повторялось.

«Все врачи в сборных должны быть высококвалифицированными специалистами и следить за ситуацией по антидопинговым вопросам. Раньше у нас в гандболе никаких таких случаев не было», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее стало известно, что ЕГФ лишила женскую молодёжную сборную России серебряных наград ЧЕ-2017 из-за положительных допинг-проб Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной.

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