Чемпионка ОИ Сень: ФГР должна возложить ответственность на врача команды

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень прокомментировала решение Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) лишить молодёжную команду серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года.

«Наша федерация должна возложить ответственность на врача команды. В первую очередь нужно спрашивать с врача и только во вторую — с девочек», — приводит слова Сень «Р-Спорт».

Она отметила, что необходимо провести работу по антидопингу, начиная с юниорской сборной и заканчивая первой командой, чтобы подобное не повторялось.

«Все врачи в сборных должны быть высококвалифицированными специалистами и следить за ситуацией по антидопинговым вопросам. Раньше у нас в гандболе никаких таких случаев не было», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее стало известно, что ЕГФ лишила женскую молодёжную сборную России серебряных наград ЧЕ-2017 из-за положительных допинг-проб Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной.