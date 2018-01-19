Сироткин рассказал, под каким номером он будет выступать в «Формуле-1»

Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин рассказал, под каким номером он будет выступать на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

«У меня будет номер 35. Не то чтобы я слишком суеверный, но по жизни числа 3, 5, 6, даже 27 не то что были счастливыми, но 35 — хорошая комбинация. К сожалению, многие другие номера заняты, так что придётся сделать счастливым этот номер!» — цитирует Сироткина «Чемпионат».

Сироткин дебютирует в гонках «Формулы-1» в 2018 году.

Ранее руководитель SMP Pacing Борис Ротенберг заявил, что Сироткин оказался в команде «Уильямс» не по денежному, а по спортивному принципу.