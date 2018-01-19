Анохин переизбран главой Московской федерации футбола

Сергей Анохин переизбран на пять лет президентом Московской федерации футбола (МФФ).

Большинство участников общего отчётно-выборного собрания федерации проголосавало за кандидатуру Анохина. Переизбранный президент являлся единственным кандидатом на эту должность

«Я очень хочу, чтобы Москва была столицей футбола в России. Хочется, чтобы мы также продолжали играть в международных турнирах. Я благодарен членам собрания и желаю, чтобы мы реализовали все наши планы», — приводит слова Анохина.

44-летний Анохин возглавляет МФФ с 2013 года. Он также является вице-президентом Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Анохин рассказал о причинах, побудивших главу организации Виталия Мутко приостановить деятельность на посту руководителя РФС.