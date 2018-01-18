Фигуристка Медведева рассказала о своём отношении к выступлению на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём отношении к необходимости выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, под нейтральным флагом.

«Хоть и под белым флагом, но мы олимпийские атлеты из России, и мы представляем свою страну. Это решено, и это большая честь — возможность представлять нашу страну», — цитирует спортсменку ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиянка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве, опередив Медведеву.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119