Фигуристка Медведева рассказала о своём отношении к выступлению на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём отношении к необходимости выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, под нейтральным флагом.

«Хоть и под белым флагом, но мы олимпийские атлеты из России, и мы представляем свою страну. Это решено, и это большая честь — возможность представлять нашу страну», — цитирует спортсменку ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиянка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве, опередив Медведеву.