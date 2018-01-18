Получивший травму в контрольном матче защитник «Спартака» Джикия был госпитализирован

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия, не доигравший контрольный матч с китайским клубом «Шанхай СИПГ», который проходит в эти минуты в Объединённых Арабских Эмиратах, был госпитализирован с подозрением на тяжёлую травму колена.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на комментатора трансляции встречи Алексея Золина.

В ближайшее время медики должны поставить точный диагноз 24-летнему футболисту, покинувшему поле на носилках после столкновения с соперником.

Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело Джикии 23 января.

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