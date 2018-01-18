Получивший травму в контрольном матче защитник «Спартака» Джикия был госпитализирован
Защитник «Спартака» Георгий Джикия, не доигравший контрольный матч с китайским клубом «Шанхай СИПГ», который проходит в эти минуты в Объединённых Арабских Эмиратах, был госпитализирован с подозрением на тяжёлую травму колена.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на комментатора трансляции встречи Алексея Золина.
В ближайшее время медики должны поставить точный диагноз 24-летнему футболисту, покинувшему поле на носилках после столкновения с соперником.
Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело Джикии 23 января.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.