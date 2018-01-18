Получивший травму в контрольном матче защитник «Спартака» Джикия был госпитализирован

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, не доигравший контрольный матч с китайским клубом «Шанхай СИПГ», который проходит в эти минуты в Объединённых Арабских Эмиратах, был госпитализирован с подозрением на тяжёлую травму колена.