Медведева о короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию: каждый получает то, что заслуживает

Россиянка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве, где она показала второй результат, уступив своей соотечественнице Алине Загитовой.

«Каждый спортсмен идёт к своему результату, к своей цели, каждый получает то, что заслуживает. Так что — работать, работать и работать», — цитирует действующую чемпионку мира в женском одиночном катании «Р-Спорт».

По словам Медведевой, она следила за ходом турниров, которые пропустила из-за травмы — в частности, финала Гран-при в японской Нагое и чемпионата России.

«Я слишком люблю фигурное катание, чтобы пропускать такие крупные старты», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Загитова выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию, опередив Медведеву.