«Бордо» объявил об отставке Гурвеннека с должности главного тренера

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Французский футбольный клуб «Бордо» объявил об отставке Жослена Гурвеннека с должности главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, исполняющим обязанности главного тренера стал тренер по физподготовке Эрик Бедуэ.

Гурвеннек возглавил «Бордо» в 2016 году. Команда под его руководством завершила прошлый сезон на шестом месте.

В нынешнем сезоне по итогам 21 тура «Бордо» с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса по футболу.

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