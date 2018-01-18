СМИ: В Москве в 2018 году может пройти шоу «Формулы-1»

Руководство «Формулы-1» рассматривает возможность проведения в 2018 году показательных мероприятий в Москве, Шанхае, Берлине и Марселе.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в руководстве нескольких команд.

Как отмечается, поскольку такие шоу требуют от участников дополнительных расходов, программа мероприятий может поменяться. Предполагается, что не во всех городах будут проходить уличные заезды, какие проводились летом 2017 года в Лондоне, однако, даже если таковые будут, не исключено, что участвовать в них согласятся только некоторые команды.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Сироткин в следующем сезоне будет выступать за «Уильямс».