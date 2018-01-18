Созин: уверен, что Джикию вызовут на заседание комитета РФС по этике

Член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин высказал мнение, что защитник «Спартака» Георгий Джикия будет вызван на заседание комитета из-за своего поста в Twitter клуба со словами о «тающих на солнце шоколадках» в отношении бразильских легионеров команды.

«Как правило, всех участников процесса вызывают на заседание комитета по этике, поэтому уверен, что Джикию тоже вызовут. Но надо понимать, что он находится на сборах. Ну нет смысла дёргать игрока и отрывать его от тренировочного процесса. Скорее всего, просто приедут его представители и представители «Спартака», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Он отметил, что, как член комитета по этике, не вправе давать комментарии на данную тему.

«Моё личное мнение такое: мне кажется, мы просто сейчас чрезмерно внимательно относимся к таким вопросам перед чемпионатом мира по футболу. Мы просто обязаны сейчас реагировать на такие действия», — добавил функционер.

13 января на странице «Спартака» в Twitter Джикия опубликовал короткий видеоролик о разминке бразильских футболистов красно-белых, подписав его так: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Педро Роша назвал безобидной шуткой пост Джикии о «шоколадках».