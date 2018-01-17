Футболист «Спартака» Роша назвал безобидной шуткой пост Джикии о «шоколадках»

Футболист московского «Спартака» Педро Роша прокомментировал пост одноклубника Георгия Джикии в Twitter со словами о «тающих на солнце шоколадках» в отношении бразильских легионеров команды.

«Это была всего лишь безобидная шутка. Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в «Спартаке» его нет. У нас в команде собраны весёлые ребята, которые постоянно шутят друг над другом», — приводит слова Роши ТАСС.

Футболист отметил, что те, кто не понимает шуток, не должны делать из данной ситуации скандал.

Заседание комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике, связанное с инцидентом, состоится 25 января.

Ранее Квинси Промес прокомментировал твит «Спартака» о «тающих шоколадках».