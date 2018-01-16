Промес прокомментировал твит «Спартака» о «тающих шоколадках»
«Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Всё это раздуто журналистами. Но я знаю правду, а не то, что написано. «Шоколадки», как по мне, это вполне нормально. Нельзя называть кого-то обезьяной, например, это животное», — приводит слова Промеса 8news.
Он отметил, что не видит никаких поводов для обиды.
«В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами», — приводит слова Промеса 8news.
13 января на странице «Спартака» в Twitter защитник Георгий Джикия опубликовал короткий видеоролик о разминке бразильских футболистов красно-белых, подписав его так: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».
Ранее сообщалось, что РФС изучит запись в Twitter «Спартака».