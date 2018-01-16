Промес прокомментировал твит «Спартака» о «тающих шоколадках»

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал появившуюся на официальной странице клуба в Twitter запись со словами о «тающих на солнце шоколадках» в отношении бразильских легионеров команды.

«Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Всё это раздуто журналистами. Но я знаю правду, а не то, что написано. «Шоколадки», как по мне, это вполне нормально. Нельзя называть кого-то обезьяной, например, это животное», — приводит слова Промеса 8news.

Он отметил, что не видит никаких поводов для обиды.

«В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами», — приводит слова Промеса 8news.

13 января на странице «Спартака» в Twitter защитник Георгий Джикия опубликовал короткий видеоролик о разминке бразильских футболистов красно-белых, подписав его так: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Ранее сообщалось, что РФС изучит запись в Twitter «Спартака».