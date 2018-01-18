Футболист «Карабаха» намеренно не реализовал пенальти в игре с «Кубанью»
В товарищеской встрече между краснодарской «Кубанью» и агдамским «Карабахом», которая закончилась вничью со счётом 2:2, футболист азербайджанской команды специально не реализовал 11-метровый удар.
Арбитр встречи принял неверное решение назначить пенальти, и игрок демонстративно пробил мимо ворот.
«Такое, конечно, нечасто встретишь. Но это говорит о высоком уровне команды соперника, о понимании футбола. И соперник проявил уважение к нам и вообще к честной игре», — приводит слова главного тренера «Кубани» Евгения Калешина пресс-служба клуба.
По его словам, весь стадион аплодировал поступку футболиста.
Ранее сообщалось, что суд запретил «Кубани» выплачивать долги экс-тренеру футбольной команды Петреску.
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