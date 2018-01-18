Сборная России по футболу поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый 18 января рейтинг национальных сборных.

В новой версии рейтинга, опубликованного на официальном сайте ФИФА, первое место удерживает сборная Германии, вслед за ней расположились команды Бразилии, Португалии, Аргентины и Бельгии.

Сборная России поднялась на две позиции — с 64-го на 62-е место.

Ранее сообщалось, что РФС расстался со старшими тренерами юношеских сборных России по футболу.