РФС расстался со старшими тренерами юношеских сборных России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) объявил о прекращении сотрудничества со старшими тренерами юношеских сборных России Александром Гришиным и Леонидом Аблизиным.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Гришин возглавлял сборную игроков 1999 года рождения, Аблизин — 2001 года рождения.
Российские команды под руководством специалистов не смогли пробиться в финальные раунды чемпионатов Европы U19 и U17.
Ранее Сорокин заявил, что оргкомитету «Россия-2018» нравится динамика поступления заявок на билеты на ЧМ-2018.
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