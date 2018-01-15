РФС расстался со старшими тренерами юношеских сборных России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) объявил о прекращении сотрудничества со старшими тренерами юношеских сборных России Александром Гришиным и Леонидом Аблизиным.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Гришин возглавлял сборную игроков 1999 года рождения, Аблизин — 2001 года рождения.

Российские команды под руководством специалистов не смогли пробиться в финальные раунды чемпионатов Европы U19 и U17.

Ранее Сорокин заявил, что оргкомитету «Россия-2018» нравится динамика поступления заявок на билеты на ЧМ-2018.