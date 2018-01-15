РФС расстался со старшими тренерами юношеских сборных России по футболу

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) объявил о прекращении сотрудничества со старшими тренерами юношеских сборных России Александром Гришиным и Леонидом Аблизиным.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Гришин возглавлял сборную игроков 1999 года рождения, Аблизин — 2001 года рождения.

Российские команды под руководством специалистов не смогли пробиться в финальные раунды чемпионатов Европы U19 и U17.

Ранее Сорокин заявил, что оргкомитету «Россия-2018» нравится динамика поступления заявок на билеты на ЧМ-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119