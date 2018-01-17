Минспорт: телеаудитория финала ЧМ по футболу превысит половину населения всего мира

Заместитель министра спорта России Наталья Паршикова поделилась ожиданиями, связанными с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Ожидается, что летом 2018 года страну посетят свыше 1 млн зарубежных туристов. Телеаудитория финального матча превысит половину населения всего мира», — цитирует Паршикову ТАСС.

Она также заявила, что по итогам ЧМ-2018 Россия получит около 950 объектов наследия.

Ранее источник сообщил, что российские телеканалы заплатят $32 млн за показ матчей ЧМ-2018 по футболу.