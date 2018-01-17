«Анжи» подписал ганского футболиста из чемпионата США
«Анжи» договорился с американским клубом «Майами» о трансфере ганского нападающего Квадво Поку.
Контракт подписан до 31 мая 2020 года, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
25-летний Поку выступал в чемпионате США за «Атланту», «Нью-Йорк Сити» и «Майами».
Поку также имеет в активе три матча за национальную команду Ганы.
Ранее сообщалось, что Санкт-петербургский «Зенит» может обменять нападающего Себастьяна Дриусси на футболиста итальянского «Интера» Эдера.
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