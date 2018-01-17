СМИ: «Зенит» хочет обменять Дриусси на футболиста «Интера»
Санкт-петербургский «Зенит» может обменять нападающего Себастьяна Дриусси на футболиста итальянского «Интера» Эдера.
Как сообщает Tuttomercatoweb, агент игрока сине-бело-голубых встретился со спортивным директором миланского клуба для обсуждения возможного трансфера.
Дриусси недоволен тем количеством игрового времени, которое ему предоставляет главный тренер Роберто Манчини. Эдер, в свою очередь, также потерял место в составе «Интера» с приходом Лучано Спаллетти.
Дриусси стал футболистом «Зенита» летом 2017 года.
Ранее стало известно, что «Спартак» предложит €15 млн за футболиста «Наполи».
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