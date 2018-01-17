СМИ: «Зенит» хочет обменять Дриусси на футболиста «Интера»

Санкт-петербургский «Зенит» может обменять нападающего Себастьяна Дриусси на футболиста итальянского «Интера» Эдера.

Как сообщает Tuttomercatoweb, агент игрока сине-бело-голубых встретился со спортивным директором миланского клуба для обсуждения возможного трансфера.

Дриусси недоволен тем количеством игрового времени, которое ему предоставляет главный тренер Роберто Манчини. Эдер, в свою очередь, также потерял место в составе «Интера» с приходом Лучано Спаллетти.

Дриусси стал футболистом «Зенита» летом 2017 года.

Ранее стало известно, что «Спартак» предложит €15 млн за футболиста «Наполи».