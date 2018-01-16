СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

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Санкт-петербургский СКА на своём льду обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Победу петербургской команде принесли шайбы Сергея Калинина, Сергея Широкова, Патрика Торесена и Евгения Кетова.

Автором единственного гола «Спартака» стал Лукаш Радил.

Для подопечных Олега Знарка эта победа стала пятой подряд в чемпионате. СКА со 129 очками после 51 матча лидирует в Западной конференции КХЛ. «Спартак» с 75 баллами располагается на восьмом месте.

В других матчах игрового дня «Торпедо» по буллитам обыграло «Северсталь» (4:3), минское «Динамо» проиграло «Амуру» (0:2), а московское «Динамо» одержало победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:2).

Ранее сообщалось, что «Адмирал» обыграл «Локомотив», но потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ.

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