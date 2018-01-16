Вяльбе сообщила дату слушаний дел российских лыжников в CAS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила дату проведения слушаний по делам российских лыжников, пожизненно отстранённых дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) от Олимпийских игр.

«Слушания по делам 11 наших лыжников в CAS пройдут 26 января», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Всего 42 российских спортсмена, отстранённых МОК, подали апелляции в CAS.

Ранее сообщалось, что общие слушания по апелляциям спортсменов в CAS на решения МОК начнутся 22 января.