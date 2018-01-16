УНИКС проиграл «Реджо-Эмилии» в матче баскетбольного Еврокубка
Казанский УНИКС на своей площадке уступил итальянской «Реджо-Эмилии» в матче третьего тура группового этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.
Встреча завершилась со счётом 71:69 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Реджо-Эмилии» Джеймс Уайт, набравший 16 очков.
Наибольшую результативность в составе УНИКСА показал защитник Джамар Смит, в активе которого 15 очков.
Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли «Реалу» в матче баскетбольной Евролиги.
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