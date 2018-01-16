УНИКС проиграл «Реджо-Эмилии» в матче баскетбольного Еврокубка

Казанский УНИКС на своей площадке уступил итальянской «Реджо-Эмилии» в матче третьего тура группового этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.