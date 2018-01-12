«Химки» проиграли «Реалу» в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковные «Химки» на домашней площадке потерпели поражение от мадридского «Реала» в матче 17-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 95:78 в пользу гостей. Самым результативным игроком «Реала» стал Руди Фернандес, набравший 16 очков. В составе «Химок» 23 очка в активе Алексея Шведа. Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Олимпию Милан» в матче баскетбольной Евролиги.