ЦСКА обыграл «Олимпию Милан» в матче баскетбольной Евролиги

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Московский ЦСКА одержал выездную победу над клубом «Олимпия Милан» в матче 17-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 107:81 в пользу гостей.

Самым результативным игроком армейцев стал Нандо де Коло, записавший в свой актив 24 очка, три передачи и три подбора. Уилл Клайберн набрал 15 очков и отдал 9 передач.

В составе «Олимпии» 17 очков на счету Калеба Тарчевски.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Кайл Курич признан самым ценным игроком второго тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка.

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