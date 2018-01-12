ЦСКА обыграл «Олимпию Милан» в матче баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал выездную победу над клубом «Олимпия Милан» в матче 17-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 107:81 в пользу гостей.

Самым результативным игроком армейцев стал Нандо де Коло, записавший в свой актив 24 очка, три передачи и три подбора. Уилл Клайберн набрал 15 очков и отдал 9 передач.

В составе «Олимпии» 17 очков на счету Калеба Тарчевски.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Кайл Курич признан самым ценным игроком второго тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка.