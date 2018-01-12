ЦСКА обыграл «Олимпию Милан» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал выездную победу над клубом «Олимпия Милан» в матче 17-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.
Встреча завершилась со счётом 107:81 в пользу гостей.
Самым результативным игроком армейцев стал Нандо де Коло, записавший в свой актив 24 очка, три передачи и три подбора. Уилл Клайберн набрал 15 очков и отдал 9 передач.
В составе «Олимпии» 17 очков на счету Калеба Тарчевски.
Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Кайл Курич признан самым ценным игроком второго тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка.
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