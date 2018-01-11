Форвард «Зенита» Курич признан самым ценным игроком второго тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич признан самым ценным игроком второго тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В матче с итальянским «Турином», завершившемся победой «Зенита», Курич набрал 28 очков и выполнил шесть подборов.
The #7DAYSEuroCup Top 16 Round 2️⃣ MVP is...— EuroCup (@EuroCup) 11 января 2018 г.
➡ @KingKK_14, @zenitbasket! 👏
➡ https://t.co/bBjTuRGl8ppic.twitter.com/Ra7NBV57HJ
Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант вторым в истории преодолел отметку в 20 тыс. очков в НБА.
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