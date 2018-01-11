Форвард «Зенита» Курич признан самым ценным игроком второго тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич признан самым ценным игроком второго тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче с итальянским «Турином», завершившемся победой «Зенита», Курич набрал 28 очков и выполнил шесть подборов.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант вторым в истории преодолел отметку в 20 тыс. очков в НБА.

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