Американский баскетболист Дюрант вторым в истории преодолел отметку в 20 тысяч очков в НБА

Форвард клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант превысил отметку в 20 тыс. набранных очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» Дюрант набрал 40 очков и превзошёл отметку в 20 тыс. очков за карьеру. Однако это не спасло его команду от поражения со счётом 106:125. Самым результативным игроком матча стал защитник клуба из Лос-Анджелеса Лу Уильямс с 50 очками.

Дюрант стал одним из 44 баскетболистов в истории и вторым в списке самых молодых игроков, сумевших набрать более 20 тыс. очков в НБА. Он сделал это в возрасте 29 лет 103 дней.

Самым молодым является форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, который достиг отметки в 20 тыс. очков за карьеру в возрасте 28 лет 17 дней.

Дюрант ранее выступал за «Сиэтл Суперсоникс» и «Оклахома-Сити Тандер». Он является чемпионом НБА сезона-2016/17. В составе национальной команды США дважды становился победителем Олимпийских игр.

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