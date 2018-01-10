«Зенит» обыграл «Турин» в матче баскетбольного Еврокубка, Курич набрал 28 очков

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В матче второго тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка российский «Зенит» на своей площадке обыграл итальянский «Турин» со счётом 95:84.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский форвард Кайл Курич, набравший 28 очков. У проигравших 19 баллами отметился свингмен Ламар Паттерсон.

С балансом 2:0 баскетболисты «Зенита» единолично лидируют в турнирной таблице группы F. «Турин», одержавший одну победу при одном поражении, идёт вторым.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» разгромил итальянский «Тренто» в матче баскетбольного Еврокубка.

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