«Зенит» обыграл «Турин» в матче баскетбольного Еврокубка, Курич набрал 28 очков

В матче второго тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка российский «Зенит» на своей площадке обыграл итальянский «Турин» со счётом 95:84.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский форвард Кайл Курич, набравший 28 очков. У проигравших 19 баллами отметился свингмен Ламар Паттерсон. С балансом 2:0 баскетболисты «Зенита» единолично лидируют в турнирной таблице группы F. «Турин», одержавший одну победу при одном поражении, идёт вторым. Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» разгромил итальянский «Тренто» в матче баскетбольного Еврокубка.