«Локомотив-Кубань» одержал 12-ю победу подряд в баскетбольном Еврокубке, разгромив «Тренто»

В матче второго тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка российский «Локомотив-Кубань» на своей площадке разгромил итальянский «Тренто» со счётом 97:69.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал австралийский форвард Райан Броикхофф, набравший 20 очков. У проигравших 11 баллами отметились голландский защитник Янник Франке и латвийский центровой Ойярс Силиньш.

Этот успех стал для команды Саши Обрадовича 12-м подряд в рамках Еврокубка. «Локомотив-Кубань» — единственный участник турнира, ни разу не проигравший в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что российский УНИКС обыграл французский «Лимож» в матче Еврокубка.