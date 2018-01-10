УНИКС обыграл «Лимож» в матче баскетбольного Еврокубка

Казанский УНИКС на выезде одержал победу над французским «Лиможем» в матче раунда топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Встреча завершилась со счётом 69:66. Самым результативным игроком в составе казанского клуба стал форвард Стефан Ласме, набравший 13 очков. 14 очков принёс «Лиможу» Уильям Ховард. Ранее сообщалось, что центровой «Химок» Малкольм Томас признан самым ценным игроком 16-го тура баскетбольной Евролиги.