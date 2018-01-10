УНИКС обыграл «Лимож» в матче баскетбольного Еврокубка

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Казанский УНИКС на выезде одержал победу над французским «Лиможем» в матче раунда топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Встреча завершилась со счётом 69:66.

Самым результативным игроком в составе казанского клуба стал форвард Стефан Ласме, набравший 13 очков.

14 очков принёс «Лиможу» Уильям Ховард.

Ранее сообщалось, что центровой «Химок» Малкольм Томас признан самым ценным игроком 16-го тура баскетбольной Евролиги.

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