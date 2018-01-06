Центровой «Химок» Томас признан самым ценным игроком 16-го тура баскетбольной Евролиги

Центровой подмосковных «Химок» Малкольм Томас признан самым ценным игроком 16-го тура баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче с немецким «Бамбергом» Томас набрал 16 очков, выполнил семь подборов, пять из которых — в атаке, совершил четыре перехвата, три передачи и два блок-шота.

Матч завершился победой «Химок» со счётом 74:70.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги.