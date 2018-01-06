Центровой «Химок» Томас признан самым ценным игроком 16-го тура баскетбольной Евролиги
Центровой подмосковных «Химок» Малкольм Томас признан самым ценным игроком 16-го тура баскетбольной Евролиги.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В матче с немецким «Бамбергом» Томас набрал 16 очков, выполнил семь подборов, пять из которых — в атаке, совершил четыре перехвата, три передачи и два блок-шота.
Матч завершился победой «Химок» со счётом 74:70.
The Round 16 MVP... 🥁— EuroLeague (@EuroLeague) 6 января 2018 г.
Malcolm Thomas of @Khimkibasket 👏👏#GameONpic.twitter.com/HNZbOKtHiU
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги.
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