ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги

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Московский ЦСКА потерпел выездное поражение от «Барселоны» в матче 16-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 85:72 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 23 очка и выполнивший шесть подборов и три передачи.

ЦСКА сохранил лидерство в турнирной таблице. После 16 туров в активе ЦСКА 12 побед при четырёх поражениях. На счету «Барселоны» шесть побед при десяти поражениях.

Ранее сообщалось, что баскетболисты «Локомотива-Кубани» и «Зенита» одержали победы в матчах топ-16 Кубка Европы.

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