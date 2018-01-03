Баскетболисты «Локомотива-Кубани» и «Зенита» одержали победы в матчах топ-16 Кубка Европы

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Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» и санкт-петербургского «Зенита» одержали победы в первых матчах топ-16 Кубка Европы.

«Локомотив-Кубань» обыграл в гостях черногорскую «Будучность» со счётом 68:62.

Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарского клуба Райан Брокхофф (15 очков).

«Зенит» одолел на выезде литовский «Летувос Ритас» — 98:96.

Защитник «Зенита» Кайл Курич набрал больше всех очков в матче — 30.

Ранее в штаб-квартире БК «Локомотив-Кубань» был проведён обыск.

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