Баскетболисты «Локомотива-Кубани» и «Зенита» одержали победы в матчах топ-16 Кубка Европы
Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» и санкт-петербургского «Зенита» одержали победы в первых матчах топ-16 Кубка Европы.
«Локомотив-Кубань» обыграл в гостях черногорскую «Будучность» со счётом 68:62.
Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарского клуба Райан Брокхофф (15 очков).
«Зенит» одолел на выезде литовский «Летувос Ритас» — 98:96.
Защитник «Зенита» Кайл Курич набрал больше всех очков в матче — 30.
Ранее в штаб-квартире БК «Локомотив-Кубань» был проведён обыск.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard