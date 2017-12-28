В штаб-квартире БК «Локомотив-Кубань» проведён обыск

Оперативники провели обыск в штаб-квартире краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».

Об этом президент клуба Андрей Ведищев рассказал «Известиям».

Он заявил, что в клубе была проведена проверка, причиной которой стало взаимодействие с одним из контрагентов. При этом к деятельности самого клуба претензий нет.

«Мы оказываем помощь следственным органам, предоставляем все необходимые документы и данные», — заверил Ведищев.

Глава «Локомотива-Кубани» отметил, что речь о возбуждении уголовных и административных дел в отношении работников клуба не идёт.

«На работе клуба это никак не отразится, мы функционируем в штатном режиме», — добавил глава «Локомотива-Кубани».

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Рейнальд Темарии задержан в Папеэте в рамках расследования о коррупции во время выборов стран — организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.