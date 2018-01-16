В «Уильямс» рассказали о причинах выбора Сироткина

Технический директор команды «Уильямс» Падди Лоу рассказал о причинах выбора россиянина Сергея Сироткина боевым пилотом на сезон 2018 года «Формулы-1».

«Нам пришлось провести тщательный и детальный анализ кандидатов. В итоге Сергей смог впечатлить команду своей скоростью и талантом, технической обратной связью и рабочей этикой. Это касалось как тестов в Абу-Даби, так и работы на базе. Я рад, что он присоединился к нам и стал партнёром Лэнса Строла на будущий год», — приводит слова Лоу пресс-служба команды.

Помимо Сироткина на место в команде претендовали Роберт Кубица, Даниил Квят и Пол ди Реста.

Ранее сообщалось, что Сироткин в следующем сезоне будет выступать за «Уильямс».