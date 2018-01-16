Саид Нурмагомедов подписал контракт с UFC

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов подписал контракт с UFC.

«Поздравляю одного из моих главных спарринг-партнёров Саида Нурмагомедова с подписанием соглашения с UFC. Этот парень — суперзвезда, просто ниндзя. Отличное приобретение для UFC», — написал в своём Twitter бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар.

Саид Нурмагомедов является однофамильцем другого российского бойца Хабиба Нурмагомедова, выступающего в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что в UFC намерены лишить Макгрегора чемпионского пояса и провести титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119