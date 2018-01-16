Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов подписал контракт с UFC.

«Поздравляю одного из моих главных спарринг-партнёров Саида Нурмагомедова с подписанием соглашения с UFC. Этот парень — суперзвезда, просто ниндзя. Отличное приобретение для UFC», — написал в своём Twitter бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар.

Congratulations to one of my main training partners said nurmagomedov for signing with the @ufc the kid is a a super star he’s a ninja. Great signing by the Ufc @danawhite 👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽 — Frankie Edgar (@FrankieEdgar) 16 января 2018 г.

Саид Нурмагомедов является однофамильцем другого российского бойца Хабиба Нурмагомедова, выступающего в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что в UFC намерены лишить Макгрегора чемпионского пояса и провести титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон.