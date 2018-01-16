Тягачёв назвал экс-главу WADA Паунда недостойным руководителем

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв в эксклюзивном интервью RT выразил мнение, что бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд является недостойным руководителем.

«В конце жизненного пути многих недостойных руководителей, таких как Паунд, появляется информация об их неправомерных действиях. В данном случае это исходит от одного из его ближайших соратников, с которым они проработали вместе очень долгое время. Таким образом, человек, который должен бороться за чистоту спорта, был помехой на пути к этому», — заявил Тягачёв в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Тягачёв верит в подлинность опубликованных хакерской группировкой Fancy Bears данных о WADA.