Экс-глава ОКР Тягачёв верит в подлинность опубликованного Fancy Bears письма о WADA

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв в эксклюзивном интервью RT прокомментировал новые данные, опубликованные хакерской группировкой Fancy Bears. На днях они обнародовали письмо бывшего главы Международного союза велосипедистов (UCI) Хейна Вербруггена к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Это может быть правдой. Не знаю, как эта информация могла не попасть к Баху, который является борцом за чистоту спорта и принимает все необходимые для этого решения. Я хорошо знал Вербруггена. Он отвечал за велосипедный спорт, вокруг которого в то время развивался допинговый скандал с участием WADA. Если бы он выступил открыто и опубликовал данные документы, это вызвало бы обсуждения и дебаты на самом высоком уровне. Данная информация, к сожалению, не имеет под собой доказательств, которые в подобных вопросах являются необходимыми», — заявил в интервью RT Тягачёв.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка Fancy Bears опубликовала новые обвинения в адрес WADA.