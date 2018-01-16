Лыжник Нортуг может быть включён в состав сборной Норвегии на ОИ-2018 тренерским решением
«Планица — последняя возможность для Петтера квалифицироваться на Олимпиаду. А иначе мы можем ввести его в команду тренерским решением», — цитирует Лефсуса VG.
Спортивный директор также сказал, что участие Нортуга на этапе КМ — под вопросом из-за болезни.
«После Планицы уже больше не будет гонок, чтобы отобраться в команду. Тогда остаётся только тренерское решение. Не стану этого исключать, если он покажет улучшение формы. Тем более у Норвегии есть возможность выставить 12 лыжников. Так что мы не будем закрывать для него эту дверь», — отметил Лефсус.
Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов полностью восстановился после травмы спины.