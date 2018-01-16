Лыжник Нортуг может быть включён в состав сборной Норвегии на ОИ-2018 тренерским решением

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус заявил, что двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг может быть включён в состав олимпийской сборной Норвегии, даже несмотря на неудачное выступление на этапе Кубка мира в словенской Планице.

«Планица — последняя возможность для Петтера квалифицироваться на Олимпиаду. А иначе мы можем ввести его в команду тренерским решением», — цитирует Лефсуса VG.

Спортивный директор также сказал, что участие Нортуга на этапе КМ — под вопросом из-за болезни.

«После Планицы уже больше не будет гонок, чтобы отобраться в команду. Тогда остаётся только тренерское решение. Не стану этого исключать, если он покажет улучшение формы. Тем более у Норвегии есть возможность выставить 12 лыжников. Так что мы не будем закрывать для него эту дверь», — отметил Лефсус.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов полностью восстановился после травмы спины.