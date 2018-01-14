Устюгов полностью восстановился после травмы спины

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал о состоянии Сергея Устюгова, который получил травму спины на «Тур де Ски».

«Устюгов восстановился от последствий травмы, повреждение было незначительным, думаю, что всё будет нормально. Сейчас в первую очередь необходимо, чтобы последствия травмы не повлияли на психологическое состояние Устюгова. Для этого нужно стартовать, тогда всё придёт в норму», — приводит слова Крянина ТАСС.

По его словам, Устюгов в настоящий момент прикладывает все усилия, чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Устюгов возобновил тренировки после травмы.

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