Лыжник Устюгов возобновил тренировки после травмы

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Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова рассказал, что спортсмен возобновил тренировки после травмы спины.

«Вчера он провёл первую лыжную тренировку. С каждым днём он чувствует себя лучше, но нужно ещё время», — цитирует Крамера ТАСС.

Тренер также сообщил, что Устюгов примет участие в соревнованиях на этапе Кубка мира в Зеефельде, которые пройдут с 27 по 28 января.

«В Зеефельде он выступит и в спринте, и в дистанционной гонке», — сказал Крамер.

25-летний Устюгов из-за повреждения снялся с «Тур де Ски». 

Ранее сообщалось, что он не выступит на этапе Кубка мира в Дрездене, а также пропустит соревнования в Планице.

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