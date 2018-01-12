Лыжник Устюгов возобновил тренировки после травмы

Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова рассказал, что спортсмен возобновил тренировки после травмы спины.

«Вчера он провёл первую лыжную тренировку. С каждым днём он чувствует себя лучше, но нужно ещё время», — цитирует Крамера ТАСС.

Тренер также сообщил, что Устюгов примет участие в соревнованиях на этапе Кубка мира в Зеефельде, которые пройдут с 27 по 28 января.

«В Зеефельде он выступит и в спринте, и в дистанционной гонке», — сказал Крамер.

25-летний Устюгов из-за повреждения снялся с «Тур де Ски».

Ранее сообщалось, что он не выступит на этапе Кубка мира в Дрездене, а также пропустит соревнования в Планице.