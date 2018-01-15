Девять футбольных ассоциаций заинтересованы провести матч Суперкубка УЕФА в 2020 году

Девять национальных футбольных ассоциаций изъявили желание провести матч Суперкубка УЕФА в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решающий матч за трофей может пройти в Албании (Тирана), Белоруссии (Минск), Финляндии (Хельсинки), Франции (Ницца), Израиле (Хайфа), Казахстане (Алма-Ата), Молдавии (Кишинёв), Северной Ирландии (Белфаст) и Португалии (Порту).

Заявка должна быть подана до 29 марта 2018 года. Окончательное решение будет принято в мае.

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