ФИФА подготовила Родченкову вопросы о допинге в российском футболе

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Международная федерация футбола (ФИФА) сделала заявление относительно имеющейся информации о допинге в российском футболе.

«ФИФА уже располагает информацией от доктора Григория Родченкова, так как мы были в контакте с профессором Маклареном, который дал нам информацию, ранее предоставленную ему Родченковым», — приводит сообщение пресс-службы организации журналист Sky Sports Брайнан Суонсон в Twitter.

В ФИФА заявили, что после проведения первоначального анализа новых данных из московской лаборатории, недавно предоставленных Всемирным допинговым агентством (WADA), имеют ряд конкретных вопросов к Родченкову, которые тот получит через своего адвоката в ближайшее время.

Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России по футболу намеревалась использовать допинг во время ЧМ-2018.

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