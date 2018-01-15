ФИФА подготовила Родченкову вопросы о допинге в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) сделала заявление относительно имеющейся информации о допинге в российском футболе.

«ФИФА уже располагает информацией от доктора Григория Родченкова, так как мы были в контакте с профессором Маклареном, который дал нам информацию, ранее предоставленную ему Родченковым», — приводит сообщение пресс-службы организации журналист Sky Sports Брайнан Суонсон в Twitter.

В ФИФА заявили, что после проведения первоначального анализа новых данных из московской лаборатории, недавно предоставленных Всемирным допинговым агентством (WADA), имеют ряд конкретных вопросов к Родченкову, которые тот получит через своего адвоката в ближайшее время.

FIFA says it has now submitted list of questions for Russian doping whistleblower Grigory Rodchenkov. Also requested forensic analysis. Full update below: #FIFA#SSNpic.twitter.com/d55hcEI6Ru — Bryan Swanson (@skysports_bryan) 15 января 2018 г.

Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России по футболу намеревалась использовать допинг во время ЧМ-2018.