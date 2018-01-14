Британские СМИ сообщили о том, что сборная России по футболу намеревалась использовать допинг во время ЧМ-2018

В английских СМИ появилась информация о том, что сборная России по футболу якобы планировала использовать допинг во время чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к Григорию Родченкову, российская сторона собиралась подменять пробы мочи игроков, чтобы те имели возможность применять запрещённые препараты.

Международная федерация футбола (ФИФА) проведёт расследование и может дисквалифицировать нескольких игроков или полностью отстранить сборную России от домашнего мундиаля.

Ранее СМИ опубликовали список Российского футбольного союза (РФС) из 11 игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА.