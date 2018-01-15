Российский гонщик Васильев намерен принять участие в «Дакаре» 2019 года

Россиянин Владимир Васильев, выступающий в ралли-марафонах в классе внедорожников, заявил, что намерен выступить в «Дакаре» 2019 года.

«В следующем году, если позволит здоровье, планирую поехать на «Дакар» в Южную Америку», — приводит слова гонщика пресс-служба команды G-Energy.

Васильев ранее неоднократно выступал в «Дакаре», но пропустил соревнования 2017 и 2018 годов для участия в ралли-рейде Africa Eco Race, где стал победителем и вице-чемпионом соответственно.

Ранее сообщалось, что руководитель команды «КамАЗ-мастер» поддержал решение отменить этап «Дакара».