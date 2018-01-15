Руководитель «КамАЗ-мастера» поддержал решение отменить этап «Дакара»

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Семикратный победитель «Дакара», а ныне руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин поддержал решение организаторов отменить девятый этап ралли-марафона 2018 года.

«Считаю решение организаторов об отмене предстоящего этапа единственно верным в данной ситуации. Погодные условия действительно непростые, на маршруте «Ассистанс» даже размыло мост, а рисковать безопасностью участников ралли нельзя ни в коем случае. Плюс к этому после марафонского этапа всем потребуется обслуживание техники, а также добавляется необходимость прохождения формальностей по пересечению границы с Аргентиной», — приводит слова Чагина «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что девятый этап «Дакара» отменён из-за плохой погоды.

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