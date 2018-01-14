Девятый этап «Дакара» отменён из-за плохой погоды
Девятый этап ралли-марафона «Дакар», который должен был состояться в понедельник, отменён из-за ливней.
«Этап отменён, поскольку сегодня на бивуаке скопилось много воды, а завтра мы также ожидаем штормовую погоду. Мы предпочитаем не рисковать, это не самые лучшие условия для выхода на старт», — цитирует AFP спортивного директора Марка Кому.
Этап должен был стартовать в боливийском городе Туписе.
Ранее сообщалось, что экипаж Николаева занял третье место на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.
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