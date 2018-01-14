Экипаж Николаева занял третье место на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков

Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял третье место на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» 2018 года в классе грузовиков.

Россиянин преодолел дистанцию в 425 за 4 часа 12 минут 41 секунду.

Победителем этапа стал экипаж голландца Тон ван Генугтен на Iveco. Второе место у Фредерико Вильягры, выступающего на грузовике той-же марки.

В генеральной классификации Николаев сохранил лидерство. Занимающий вторую позицию Вильягра, отстаёт на 49 минут 47 секунд. Тройку замыкает белорус Сергей Вязович на грузовике МАЗ с отставанием в 2 часа 49 минут.

Ранее сообщалось, что Сергей Карякин останется на «Дакаре», чтобы освещать марафон в своих соцсетях.