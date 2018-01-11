Карякин останется на «Дакаре», чтобы освещать марафон в своих соцсетях

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Российский гонщик Сергей Карякин, досрочно завершивший выступление на «Дакаре» 2018 года из-за травмы, останется на ралли-марафоне, чтобы освещать соревнования на своих страницах в социальных сетях.

«Оставшийся «Дакар» буду работать журналистом и наполнять интересным контентом свои соцсети», — приводит слова Карякина ТАСС.

Россиянин сломал руку в результате падения на пятом этапе ралли-рейда и не сможет защитить титул победителя «Дакара».

Ранее сообщалось, что экипаж Эдуарда Николаева выиграл пятый этап ралли-рейда «Дакар-2018» и сохранил лидерство в зачёте грузовиков.

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