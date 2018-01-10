Экипаж Николаева выиграл пятый этап ралли-рейда «Дакар-2018» и сохранил лидерство в зачёте грузовиков

Экипаж Эдуарда Николаева, представляющий российскую команду «КамАЗ-мастер», стал победителем пятого этапа ралли-рейда «Дакар-2018», который проходит по территории Южной Америки.

Дистанцию спецучастка длиной 268 км по территории Перу экипаж Николаева преодолел за 3 часа 37 минут и 12 секунд, опередив белоруса Сергея Вязовича и голландца Тона ван Генугтена на шесть и 12 минут соответственно.

После пятого этапа ралли-рейда «Дакар-2018» экипаж Николаева лидирует в общем зачёте гонки в классе грузовиков, опережая ближайшего преследователя в лице аргентинца Федерико Вильягры на 58 минут.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Сергей Карякин завершил выступления на «Дакаре» из-за перелома руки.