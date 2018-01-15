Наставник «Ливерпуля» Клопп нецензурно выразился в прямом эфире после победы над «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нецензурно выразился в эфире американского телевидения после победы над «Манчестер Сити» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Если вы посмотрите на матч с точки зрения футбольного болельщика, то подумаете: «Что это за *** была?», — сказал Клопп в эфире NBC.

Телеведущий вынужден был извиниться за мат. Наставник «Ливерпуля» также сказал, что считал нормальным использование нецензурных выражаений в США, в отличие от Англии.

Ранее Клопп сказал, что это была историческая игра.

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