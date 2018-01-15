Клопп — о победе над «Манчестер Сити»: это была историческая игра

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги победного матча против «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Это была историческая игра, о которой будут говорить и через 20 лет, потому что, похоже, в этом году "Сити" больше не проиграет. Когда высокий уровень игры сочетается с большим желанием, получаются такие матчи. Мне очень понравилась игра», — цитирует Клоппа BBC.

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате АПЛ.

Ранее тренер «горожан» Гвардиола прокомментировал первое поражение «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне АПЛ.