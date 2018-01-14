Гвардиола прокомментировал первое поражение «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Поздравляю «Ливерпуль» с победой. Игра была в наших руках при 1:1, но реализация сегодня не была должной, а затем моментально счёт стал 1:4. После пропущенного мяча нужно стабилизировать игру, а мы не были достаточно стойки», — цитирует Гвардиолу BBC.

Наставник МС отметил, что исход встречи предопределил отрезок после второго гола «Ливерпуля».

«После второго гола они забили ещё два в течение нескольких минут, от такого трудно оправиться. На каждой пресс-конференции в течение последних нескольких месяцев вы говорили, что судьба титула решена, а я не соглашался. Мы будем защищать первое место», — сказал Гвардиола.

Ранее «Ливерпуль» нанёс первое поражение «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ.